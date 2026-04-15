Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coup de lois racistes et de bombes. C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce monde ? Une romance bouleversante sur fond de thriller politique Une réécriture du mythe de Roméo et Juliette dans une société structurée par la discrimination, qui fait écho avec beaucoup de lucidité et de justesse aux problématiques raciales contemporaines. Un classique de la littérature Young Adult contemporaine Depuis sa parution en 2001, Entre chiens et loups a été traduit dans le monde entier et a reçu de nombreux prix. Il a également été adapté en série par la BBC et en pièce de théâtre. Il fait partie de la liste des 100 meilleurs livres du XXIe siècle du Guardian.