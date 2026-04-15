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#Bande dessinée jeunesse

Les 2 guerres mondiales en BD

Juliette Baily, Pascale Bouchié

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Les deux guerres mondiales racontées et expliquées en BD. De l'attentat de Sarajevo à la création de l'Europe L'ouvrage raconte les Poilus, la vie à l'arrière, l'entre-deux-guerres, le nazisme, la résistance ou encore le débarquement... Les guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ont bouleversé le XXe siècle. Une encyclo en BD 11 BD, 12 pages de photos d'archives, 22 pages documentaires et 8 grandes doubles-pages illustrées se compètent pour mieux comprendre cette période charnière de l'histoire. L'histoire incarnée Les vies de personnalités plus ou moins connues, un soldat dans les tranchées, une rescapée de la Rafle du Vél' d'Hiv', le général de Gaulle... permettent de mieux comprendre les deux Guerres mondiales.

Par Juliette Baily, Pascale Bouchié
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Juliette Baily, Pascale Bouchié

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

BD jeunesse divers

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Les 2 guerres mondiales en BD

Juliette Baily, Pascale Bouchié

Paru le 15/04/2026

133 pages

Bayard jeunesse

17,90 €

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Scannez le code barre 9791036385087
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