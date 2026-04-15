Les 2 guerres mondiales en BD

Les deux guerres mondiales racontées et expliquées en BD. De l'attentat de Sarajevo à la création de l'Europe L'ouvrage raconte les Poilus, la vie à l'arrière, l'entre-deux-guerres, le nazisme, la résistance ou encore le débarquement... Les guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ont bouleversé le XXe siècle. Une encyclo en BD 11 BD, 12 pages de photos d'archives, 22 pages documentaires et 8 grandes doubles-pages illustrées se compètent pour mieux comprendre cette période charnière de l'histoire. L'histoire incarnée Les vies de personnalités plus ou moins connues, un soldat dans les tranchées, une rescapée de la Rafle du Vél' d'Hiv', le général de Gaulle... permettent de mieux comprendre les deux Guerres mondiales.