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L'ombre et les dragons

Siobhan McDermott, RaidesArt

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A 12 ans, Zhi Ging n'a rien d'une héroïne : orpheline, marginalisée, elle vit dans un village perché au-dessus des nuages. Son destin bascule le jour où elle est choisie pour rejoindre les Ombres, apprentis des Immortels, protecteurs du royaume. Direction Hok Woh, une école magique... sous-marine. Entre épreuves fantastiques, rivalités, professeurs énigmatiques et secrets enfouis, Zhi Ging devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à se faire confiance. Car une menace obscure se réveille, et l'avenir du monde pourrait bien dépendre d'elle... Une épopée magique nourrie de mythologie chinoise Premier tome d'une duologie, Zhi Ging à l'école des immortels embarque les lecteurs dans un univers dense et envoûtant, peuplé de dragons de papier, de méduses lumineuses et de mystères ancestraux. L'autrice Siobhan McDermott signe un roman d'initiation aussi poétique que palpitant, dans la lignée de Nevermoor ou Amari. A travers les yeux d'une héroïne forte, vulnérable et bouleversante, elle explore les thèmes de l'amitié, de l'identité et du courage. Une lecture immersive, à la croisée de la fantasy et des traditions asiatiques. Apprendre à croire en soi Plus qu'une aventure magique, ce roman propose un vrai parcours de transformation. Zhi Ging grandit, doute, trébuche, mais avance, toujours. Ce livre dense est une lecture stimulante pour les enfants dès 9 ans, passionnés par les grandes sagas et les mondes fantastiques. L'univers foisonnant, salué par la critique, promet une lecture inoubliable : "Un monde débordant d'imagination" (Booklist), "Vivifiant, original, touchant" (Kirkus). Une épopée envoûtante pour les lecteurs prêts à plonger dans les profondeurs du merveilleux.

Par Siobhan McDermott, RaidesArt
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Siobhan McDermott, RaidesArt

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

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L'ombre et les dragons

Siobhan McDermott, RaidesArt trad. Lucie Calmanovic-Plescoff

Paru le 15/04/2026

448 pages

Bayard jeunesse

16,90 €

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