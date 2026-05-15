Etre moine aujourd'hui

L'habit ne fait pas le moine ! Sur la vie monastique, les images d'Epinal ne manquent pas, depuis celle très idéalisée de personnes qui se retirent dans un silence absolu, imperméables au monde, à celle, très publicitaire, du moine ventru qui vante la qualité d'un fromage ou d'une bière trappiste. Tout le propos de Jean-Pierre Longeat consiste à redéfinir l'essence de cette vocation particulière : une vie alternative, fondée sur un don total et libre en recherche de Dieu, pour une existence meilleure. Moines et moniales ont fait le choix de la sobriété, du partage et de la profondeur qui contrastent avec bien des aspects de nos sociétés occidentales à bout de souffle. C'est la paix qu'ils poursuivent au jour le jour, dans un quotidien qui n'est pourtant pas de tout repos. Jean-Pierre Longeat témoigne ici des grâces de ce mode de vie qui transforme la personne et peut apporter sa lumière à l'ensemble de la société.