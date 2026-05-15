Espérer au coeur de la dépression

Vous êtes-vous déjà senti seul ? Triste ? Dépassé par les événements ? Spurgeon aussi. Oui, vous avez bien lu : Spurgeon, le " prince des prédicateurs ". " J'ai souffert de dépressions atroces qui ont failli me plonger dans le désespoir ", écrit-il. Quand tout est noir, quand Dieu semble loin, que faire ? Que dire ? Que prier ? Dans les deux sermons que compte ce recueil, Spurgeon nous rappelle que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Ces textes vous redonneront de l'espoir, du courage et l'assurance que Dieu ne vous lâche pas la main.