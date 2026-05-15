Maman, raconte-moi Jésus

- Apprendre les différents noms donnés à Jésus tout au long de la Bible. - Extraits de la Bible pour remettre le nom dans son contexte. - Illustrations douces et vibrantes, où le mouvement est toujours présent. - Texte biblique dans la traduction Nouvelle Français courant. Une maman raconte à ses enfants la merveilleuse aventure qu'elle a vécu à leur âge en vivant aux côtés de Jésus. Une histoire de transmission et d'amour pour faire découvrir aux jeunes enfants Jésus et son message d'amour toujours d'actualité. Les lecteurs pro tent ici d'un récit vrai et joyeux, tout en découvrant Jésus sous un nouveau jour.