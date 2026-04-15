Nuits en haute-vienne - le pendu de la porte-bergere (coll. geste noir)

Ce devait être un retour aux sources. Ce fut une descente aux enfers. Dans ce Limousin aux airs tranquilles, Bruno Mailhac, jeune journaliste pensait reprendre une vie simple en s'installant dans la maison de son enfance. Mais quand sa mascotte - un simple ours en peluche - disparaît, puis réapparaît pendue à la Porte-Bergère, la réalité bascule. Marguerite la vieille employée qu'il a engagée est assassinée, des gens disparaissent, Bruno se retrouve accusé de meurtre. Au fil d'une enquête étouffante, il remonte une piste faite de mensonges, de souvenirs flous et de contrebande. Jusqu'à cette ultime vérité, à la fois absurde et brutale. Le Pendu de la Porte-Bergère est un roman noir à l'ironie grinçante, où la province dissimule bien des ombres et où même un ours en peluche peut-être la source de toutes les convoitises.