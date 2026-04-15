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#Roman francophone

Nuits en haute-vienne - le pendu de la porte-bergere (coll. geste noir)

Bruno Malivert

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Ce devait être un retour aux sources. Ce fut une descente aux enfers. Dans ce Limousin aux airs tranquilles, Bruno Mailhac, jeune journaliste pensait reprendre une vie simple en s'installant dans la maison de son enfance. Mais quand sa mascotte - un simple ours en peluche - disparaît, puis réapparaît pendue à la Porte-Bergère, la réalité bascule. Marguerite la vieille employée qu'il a engagée est assassinée, des gens disparaissent, Bruno se retrouve accusé de meurtre. Au fil d'une enquête étouffante, il remonte une piste faite de mensonges, de souvenirs flous et de contrebande. Jusqu'à cette ultime vérité, à la fois absurde et brutale. Le Pendu de la Porte-Bergère est un roman noir à l'ironie grinçante, où la province dissimule bien des ombres et où même un ours en peluche peut-être la source de toutes les convoitises.

Par Bruno Malivert
Chez La Geste

|

Auteur

Bruno Malivert

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

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Nuits en haute-vienne - le pendu de la porte-bergere (coll. geste noir)

Bruno Malivert

Paru le 18/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330668
9791035330668
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