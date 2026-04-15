Rescapé du Vél' d'hiv'

Juillet 1942. Jacques Averbuch a 12 ans lorsque deux policiers frappent à la porte. Ses parents sont arrêtés lors de la rafle du Vél' d'Hiv, internés à Drancy, puis déportés à Auschwitz. Lui, miraculeusement épargné, est recueilli par une famille chrétienne qui va bouleverser son destin. Des années plus tard, Jacques se souvient : la peur, les deux lettres déchirantes venues de Drancy, l'absence, la fuite, la vie clandestine, puis la découverte d'une autre foi et de l'amour du Christ Jésus. Comme l'inscription gravée sur les pierres tombales juives "Que leurs âmes restent liées dans le faisceau des vivants" , il tisse pour nous les fils de son histoire personnelle avec celle des Juifs orientaux de l'époque, réfugiés en France, et nous plonge dans cette période complexe. Il raconte aussi comment, devenu adulte, riche de sa foi au Christ autant que de ses racines juives, il sera témoin de la grande aventure du catholicisme social - la JOC, le scoutisme -, s'y engagera - Bayard, l'Habitat communautaire - et servira l'Eglise dans le diaconat. A travers son destin personnel apparaît la fresque d'un siècle : un ouvrage passionnant pour découvrir le parcours émouvant d'un enfant juif sauvé par des justes et son engagement dans l'Eglise contemporaine d'après-guerre. Né en 1930, Jacques Averbuch est le doyen des diacres permanents du diocèse de Nanterre. Installé à Boulogne-Billancourt depuis 1954 et retraité, entre autres, de Bayard, il témoigne dans les collèges de son histoire.