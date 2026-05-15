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From Paris, in Love

Elodie Colliard, Leni Kauffman

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Miles Clark a tout ce qu'il désire dans la vie : travail, amis, famille... Tout ou presque, puisqu'il veut la seule personne qu'il ne peut avoir, à savoir Riley, sa partenaire en affaires. Riley Fletcher, elle, en a marre de se faire marcher dessus. Après un mariage désastreux, elle compte bien reprendre sa vie en main et refuse que l'attirance qu'elle ressent pour un homme vienne se mettre en travers de son chemin, surtout s'il s'agit de son collègue... Quand Riley et Miles se voient offrir un voyage tous frais payés à Paris pour rencontrer un client, impossible de laisser passer l'opportunité. Mais deux semaines dans la ville la plus romantique du monde vont s'avérer plus difficiles que prévu et ils devront résister à leurs désirs tant bien que mal. Mais peut être que ce séjour sera justement ce dont ils ont besoin pour aller au-delà de leurs peurs et réparer leurs coeurs abîmés...

Par Elodie Colliard, Leni Kauffman
Chez Editions 365

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Auteur

Elodie Colliard, Leni Kauffman

Editeur

Editions 365

Genre

Comédie romantique et humorist

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From Paris, in Love

Elodie Colliard, Leni Kauffman trad. Amélie Foulatier

Paru le 15/05/2026

416 pages

Editions 365

19,90 €

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