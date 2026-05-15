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Là où les foules se perdent

Dounia Benamer

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Les foules contemporaines ne se constituent plus seulement sur les places publiques, mais dans des espaces invisibles où l'on cherche d'abord l'appartenance avant la compréhension. Dans ces mouvements collectifs, l'individu se protège du doute en adoptant des récits, des opinions et des indignations prêtes à l'emploi. A partir de ce constat, Là où les foules se perdent propose une réflexion sur nos dispositions à suivre, croire, désirer être reconnus, et sur la difficulté de demeurer fidèle à sa propre conscience dans un monde saturé de voix. Sans dénonciation ni jugement, l'ouvrage interroge les mécanismes intimes du fanatisme contemporain, la disparition du silence et le besoin de sens qui traverse les sociétés modernes. Ce livre invite le lecteur à habiter l'inconfort du doute, à ralentir face à l'évidence collective, et à envisager une voie plus exigeante : celle d'une lucidité intérieure, à l'écart du vacarme.

Par Dounia Benamer
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Dounia Benamer

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Là où les foules se perdent

Dounia Benamer

Paru le 15/05/2026

144 pages

Editions de l'Onde

19,00 €

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Scannez le code barre 9782371587649
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