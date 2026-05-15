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Maisons rurales en Cap Sizun

Inventaire du patrimoine régio Service

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Si la pointe du Raz n'a plus besoin d'être présentée, que connaît-on des habitants du Cap Sizun et de leur façon d'habiter ce territoire battu par les vents ? Cet ouvrage invite à découvrir dans le détail les maisons rurales capistes, leur mobilier traditionnel, les murets de pierre de leurs champs... Il offre un regard vivant sur un quotidien marqué de tout temps par les éléments naturels dans cette presqu'île avancée dans l'océan.

Par Inventaire du patrimoine régio Service
Chez Locus Solus

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Auteur

Inventaire du patrimoine régio Service

Editeur

Locus Solus

Genre

Architecture régionale

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Maisons rurales en Cap Sizun

Inventaire du patrimoine régio Service

Paru le 15/05/2026

128 pages

Locus Solus

15,00 €

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Scannez le code barre 9782368336120
9782368336120
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