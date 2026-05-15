Maisons rurales en Cap Sizun

Si la pointe du Raz n'a plus besoin d'être présentée, que connaît-on des habitants du Cap Sizun et de leur façon d'habiter ce territoire battu par les vents ? Cet ouvrage invite à découvrir dans le détail les maisons rurales capistes, leur mobilier traditionnel, les murets de pierre de leurs champs... Il offre un regard vivant sur un quotidien marqué de tout temps par les éléments naturels dans cette presqu'île avancée dans l'océan.