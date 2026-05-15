Opération sauvetage !

Mika et ses amis Steffy et Enzo sont à l'école des pompiers. L'entraînement est rude pour devenir un vrai sauveteur ! Mika, apprenti pompier, doit aller à une séance d'escalade sur la falaise avec son cousin Léo. Mais ce dernier, un peu trop sûr de lui, ne l'a pas attendu et a commencé à grimper seul, sans équipement. Il est désormais bloqué sur la paroi et il faut le sauver ! Voici une nouvelle mission pour Mika, super pompier !