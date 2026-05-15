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Opération sauvetage !

Olivier Dupin, Coralie Vallageas, Olivier Dupin

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Mika et ses amis Steffy et Enzo sont à l'école des pompiers. L'entraînement est rude pour devenir un vrai sauveteur ! Mika, apprenti pompier, doit aller à une séance d'escalade sur la falaise avec son cousin Léo. Mais ce dernier, un peu trop sûr de lui, ne l'a pas attendu et a commencé à grimper seul, sans équipement. Il est désormais bloqué sur la paroi et il faut le sauver ! Voici une nouvelle mission pour Mika, super pompier !

Par Olivier Dupin, Coralie Vallageas, Olivier Dupin
Chez Fleurus

|

Auteur

Olivier Dupin, Coralie Vallageas, Olivier Dupin

Editeur

Fleurus

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Opération sauvetage !

Olivier Dupin, Coralie Vallageas, Olivier Dupin

Paru le 15/05/2026

32 pages

Fleurus

8,95 €

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