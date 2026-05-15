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#Bande dessinée jeunesse

Menace sur le ranch

Mathilde Ray, Giulia Adragna

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Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD ! Il y a un nouvel élève au Ranch Vanille ! Gabriel, accompagné de son fidèle chien, Sentinelle, rejoint le pensionnat pour un stage de quelques semaines. Ambre et ses amis sont ravis de l'accueillir. Entre balades en forêt et fous rires, le programme s'annonce idyllique ! Mais très vite, d'étranges événements viennent troubler la vie du Ranch. Une intrusion est signalée, une dispute éclate entre Mme Violette et un mystérieux inconnu... Et il y a pire ! Les chevaux tombent malades les uns après les autres ! Que leur arrive-t-il ? Le pensionnat est-il en danger ? Pour percer le secret de cette étrange épidémie et sauver leurs compagnons, les enfants vont devoir mener l'enquête.

Par Mathilde Ray, Giulia Adragna
Chez Fleurus

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Auteur

Mathilde Ray, Giulia Adragna

Editeur

Fleurus

Genre

Equitation

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Menace sur le ranch

Mathilde Ray, Giulia Adragna

Paru le 15/05/2026

86 pages

Fleurus

13,90 €

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Scannez le code barre 9782215200239
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