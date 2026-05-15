Menace sur le ranch

Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD ! Il y a un nouvel élève au Ranch Vanille ! Gabriel, accompagné de son fidèle chien, Sentinelle, rejoint le pensionnat pour un stage de quelques semaines. Ambre et ses amis sont ravis de l'accueillir. Entre balades en forêt et fous rires, le programme s'annonce idyllique ! Mais très vite, d'étranges événements viennent troubler la vie du Ranch. Une intrusion est signalée, une dispute éclate entre Mme Violette et un mystérieux inconnu... Et il y a pire ! Les chevaux tombent malades les uns après les autres ! Que leur arrive-t-il ? Le pensionnat est-il en danger ? Pour percer le secret de cette étrange épidémie et sauver leurs compagnons, les enfants vont devoir mener l'enquête.