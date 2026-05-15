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#Roman francophone

Le génie de Beyrouth Tome 2

Sélim Nassib, Lena Merhej

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Juin 1982. L'armée israélienne assiège Beyrouth-Ouest où les Palestiniens ont trouvé refuge. Youssef, journaliste qui partage la vie terrible, drôle et surréelle des habitants, rencontre Hyam, une jeune fille aussi touchante qu'insupportable qui ne rêve que de liberté... Et toujours au-dessus de la ville martyre plane l'ombre bienveillante du Génie de Beyrouth... Porté par la verve grave et légère de Sélim Nassib et le dessin lumineux de Léna Merhej, Le Génie de Beyrouth déploie sur trois tomes le récit poignant d'un pays de cocagne qui sombre dans le chaos.

Par Sélim Nassib, Lena Merhej
Chez Dargaud

|

Auteur

Sélim Nassib, Lena Merhej

Editeur

Dargaud

Genre

Réalistes, contemporains

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Le génie de Beyrouth Tome 2

Sélim Nassib, Lena Merhej

Paru le 15/05/2026

128 pages

Dargaud

22,95 €

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Scannez le code barre 9782205208696
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