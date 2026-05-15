1926 - 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre TOUT NOUVEAU Guide de Voyage Tarn-et-Garonne, le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme faire le plein de bons produits au marché de Montauban, marcher le long du canal du Cacor, ou encore, explorer les gorges de l'Aveyron... Envie de conseils concrets pour voyager sereinement ? Retrouvez : - Les sites incontournables, classés par étoiles (Cloître de l'abbaye de Moissac, Pente d'eau de Montech, Musée Ingres Bourdelle à Montauban...) - Des coups de coeur testés sur le terrain - Des adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping - Des itinéraires originaux et des promenades à tester à votre rythme - Des activités pour les familles - De nombreuses cartes et plans Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo ! En complément, pensez à utiliser la Carte Départementale Aveyron, Tarn n°338 et le Guide de Voyage Michelin Lot, Aveyron, Vallée du Tarn.