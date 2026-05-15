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Michelin, Xxx

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Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Chutes d'Iguazú, Glaciar Perito Moreno, Buenos Aires... - Les coups de coeur : S'enivrer face au spectacle théâtral des danseurs de tango dans une milonga de Buenos Aires ; Eprouver la sensation de bout du monde en arrivant au Cabo Vírgenes ; Glisser sur les eaux calmes du Parque Nacional Iberá... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - 45 randonnées et balades à pied - Des suggestions d'itinéraires : Buenos Aires et la Patagonie en 2 semaines ; Le Noroeste et les hauts sommets andins en 3 semaines... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition - En + : L'itinéraire de la mythique route 40 Ce guide est divisé en 7 micro-régions : Région de Buenos Aires ; Iguazú et le Nordeste ; Noroeste ; Cuyo ; Patagonie ; Terre de Feu ; Excursion sur la route 40. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Argentine n°788

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

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Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Argentine

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Argentine

Michelin, Xxx

Paru le 15/05/2026

552 pages

Michelin

27,95 €

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