Né dans le sang

Peut-on comprendre l'Amérique d'aujourd'hui sans remonter le fil de son histoire controversée ? Du génocide des Premières Nations à l'hyperpuissance mondiale, en passant par la révolution de 1776, la guerre de Sécession, la conquête de l'Ouest, la libération de l'Europe occidentale, la lutte pour les droits civiques ou encore la guerre contre le terrorisme, America 250 - fresque graphique d'une ampleur rare, publiée pour le 250 ? anniversaire des Etats-Unis et écrite par l'un des meilleurs spécialistes - offre un panorama aussi dense qu'éclairant de l'évolution d'un pays dont le dynamisme et l'esprit d'innovation en ont fait, un temps, un phare pour l'humanité. Mais ce diptyque, qui allie rigueur et humour, où l'on croise les grands acteurs de l'histoire américaine mais aussi des figures moins connues, ne se contente pas de revisiter le passé. Il porte aussi un regard acéré sur l'Amérique contemporaine : institutions vieillissantes et affaiblies, démocratie pilonnée sans relâche, capitalisme débridé générateur d'inégalités d'une ampleur sans équivalent en Occident. Cette double lecture, historique et actuelle, confère à l'ouvrage une résonance toute particulière et en fait une clé pour saisir les Etats-Unis des années 2020, les défis auxquels ils font face et les enjeux qui se profilent. A l'heure où l'Amérique n'a jamais été aussi polarisée, où plane le spectre d'une partition - voire, selon certains, d'une nouvelle guerre civile - ce récit-essai graphique, qui prend parfois les allures d'une véritable tragicomédie, s'impose comme une lecture incontournable.