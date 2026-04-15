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#Roman francophone

La recette du bonheur est de n'en suivre aucune

Charlotte Léman

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Après un divorce difficile, Clémence renaît au Pays basque, où elle s'épanouit enfin entre son amoureux, ses amies et un travail où elle peut s'adonner à sa passion pour la pâtisserie. Confiante en l'avenir, elle est décidée à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Mais, malgré ses bonnes résolutions, les vieilles habitudes et le passé ont vite fait de la rattraper. Alors, quand un enchaînement d'imprévus – dont le retour de son ex toxique – vient mettre à mal son équilibre, sa sérénité va retomber comme un soufflé ! Après avoir fait des tartes meringuées avec les citrons que la vie a mis sur son chemin, Clémence va devoir, à présent, trouver les ingrédients pour écrire sa propre recette du bonheur.

Par Charlotte Léman
Chez Maison Pop

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Auteur

Charlotte Léman

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

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La recette du bonheur est de n'en suivre aucune

Charlotte Léman

Paru le 15/04/2026

254 pages

Maison Pop

19,95 €

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Scannez le code barre 9782488201759
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