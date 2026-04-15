La recette du bonheur est de n'en suivre aucune

Après un divorce difficile, Clémence renaît au Pays basque, où elle s'épanouit enfin entre son amoureux, ses amies et un travail où elle peut s'adonner à sa passion pour la pâtisserie. Confiante en l'avenir, elle est décidée à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Mais, malgré ses bonnes résolutions, les vieilles habitudes et le passé ont vite fait de la rattraper. Alors, quand un enchaînement d'imprévus – dont le retour de son ex toxique – vient mettre à mal son équilibre, sa sérénité va retomber comme un soufflé ! Après avoir fait des tartes meringuées avec les citrons que la vie a mis sur son chemin, Clémence va devoir, à présent, trouver les ingrédients pour écrire sa propre recette du bonheur.