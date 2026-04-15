React et TypeScript

Vous maîtrisez déjà JavaScript et souhaitez progresser vers un développement front-end plus structuré et professionnel ? Cet ouvrage constitue une référence complète pour apprendre à concevoir des applications web modernes en combinant la puissance de React et la fiabilité de TypeScript. Il commence par les principes fondamentaux de React : la composition, la gestion déclarative du DOM et la syntaxe JSX/TSX. Vous y découvrez ensuite l'apport déterminant de TypeScript, grâce à une présentation approfondie des interfaces, de la création et l'extension de types, ainsi que des types génériques et utilitaires qui permettent de produire un code plus sûr et plus robuste. La partie consacrée à la construction d'applications détaille la création de composants, la gestion des props, l'affichage conditionnel, les listes génériques et l'intégration du routeur, tout en mettant l'accent sur la composition, pilier de React. Les différentes approches de stylisation sont également expliquées, des méthodes classiques aux solutions CSS-in-JS, accompagnées d'une introduction aux bibliothèques de composants. Le coeur dynamique de React est ensuite exploré en profondeur : cycle de vie, gestion des états, hooks personnalisés, contextes globaux et communication optimisée avec les API grâce à des outils modernes comme TanStack Query. Résolument orienté vers l'excellence technique, le livre présente les design patterns essentiels de React (compound components, modèles contrôlés/non contrôlés...), les principes SOLID et les techniques d'optimisation des performances. Une dernière partie aborde la qualité logicielle avec les tests unitaires (RTL), Storybook, et ouvre sur des sujets clés d'un écosystème professionnel : Next.js, sécurité, internationalisation (i18n) et accessibilité (A11y). Véritable guide d'expertise, cet ouvrage vous accompagne vers une maîtrise complète des bonnes pratiques du développement React moderne.