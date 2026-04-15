Regarde... Une fleur !

Observer, toucher, reconnaître et retenir le nom de vingt fleurs communes de la campagne, du jardin ou de la forêt... voilà une belle occupation et une invitation à regarder la nature et à s'émerveiller ! Jonquille, rose, coquelicot, crocus, tournesol, violette... que de fleurs différentes à découvrir ! Faire appel à ses connaissances Grâce à cet imagier en relief, l'enfant va faire appel à ses connaissances des couleurs et à son sens de l'observation pour mémoriser des fleurs qu'il pourra croiser en promenade ! Apprendre du vocabulaire Une manière simple d'élargir son vocabulaire : la tige, les pétales, les bourgeons, les graines... Une fabrication adaptée Un imagier tout-carton au format facile à manier et à emporter, une fabrication solide, un relief sur chaque page... Ce petit livre fera partie de toutes les sorties !