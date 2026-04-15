Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac, le célèbre dialogue de Platon Gorgias mettant en scène Socrate face aux sophistes, suivi d'un parcours sur le thème du programme de HLP Première " Les pouvoirs de la parole " . Pour la philosophie - Dans ce dialogue que la tradition a nommé Gorgias, ou De la rhétorique, Platon évoque la rencontre de deux hommes que tout sépare : Socrate, le philosophe en quête de vérité, et Gorgias, le sophiste, maître des mots et séducteur des foules. - Aux côtés de Polos et de Calliclès, Gorgias exalte la puissance de la parole, promesse de richesses et de gloire, de pouvoir et de domination. Face à lui, Socrate s'élève contre les artifices de la persuasion et dénonce l'imposture des discours des sophistes, avec une intensité rare. - Socrate, seul contre ses interlocuteurs, affirme ses convictions avec constance et courage. Sa critique implacable des sophistes fait de ce vibrant plaidoyer pour la vie philosophique un des dialogues l'un des plus emblématiques et les plus lus de l'oeuvre de Platon. Le parcours " Les pouvoirs de la parole " Un groupement de textes littéraires et philosophiques ponctués d'oeuvres iconographiques donne matière à réflexion sur le rôle et les pouvoirs de la parole. Si la parole possède l'extraordinaire pouvoir de créer, de convaincre ou de bouleverser l'ordre social, elle peut aussi tromper ou pervertir. Son bon usage relève de notre responsabilité. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre de l'épreuve de spécialité de HLP du nouveau bac : - un avant-texte pour préparer la lecture de l'oeuvre et la situer dans son contexte historique - une traduction accessible et annotée pour les lycéens d'aujourd'hui - Pour approfondir sa lecture : - une définition des notions principales évoquées dans le texte - des fiches thématiques d'analyse de l'oeuvre - des extraits du texte expliqués et analysés - des sujets guidés de façon méthodique pour préparer l'écrit du bac - tous les outils pour enrichir sa lecture : lexique, bibliographie... Les ressources en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera des éléments pour préparer l'étude de cette oeuvre et tous les corrigés des sujets de bac.