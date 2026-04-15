Les Aventures merveilleuses de Sindbad le marin

L'histoire de Sindbad le marin fait partie des Mille et Une Nuits, recueil de contes merveilleux orientaux dont les auteurs sont inconnus et les origines multiples (indiennes, persanes, arables...). Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Partir à l'aventure ! " du nouveau programme de 6e. Le récit Commerçant originaire de Bagdad et avide d'aventures, Sindbad décide de devenir marin. Il va accomplir sept voyages merveilleux au cours desquels il fait de nombreuses rencontres, vit de multiples aventures souvent périlleuses, qui lui font acquérir fortune et sagesse. Les compléments pédagogiques 1. Une première partie pour " Bien démarrer " et préparer sa lecture 2. Une rubrique " Mon kit de mots " pour se familiariser, à travers des activités ludiques, avec le vocabulaire récurrent dans le texte, afin de permettre une lecture plus fluide et enrichir son propre vocabulaire 3. Des quiz et des missions au fil du texte 4. Un carnet de lecture pour exprimer ses impressions, donner son avis 5. Une partie " Explorer et comprendre " qui se compose de trois étapes : - un parcours de lecture analytique, " Une invitation au voyage " , avec des repères littéraires et des ateliers interdisciplinaires - un groupement de documents, " Affronter un monstre marin " , pour prolonger sa lecture - une enquête sur la vie au palais à l'époque du calife avec une mission à remplir en collectant des indices tout au long de l'enquête Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.