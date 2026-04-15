Jean-Claude Nouard, forestier résistant et militant de terrain, dénonce la dérive d'un système qui sacrifie la vie, la diversité et la beauté de nos forêts au nom du profit. Dans ce texte engagé et lumineux, il révèle les logiques économiques et politiques qui transforment nos massifs en zones de production. Il appelle a réapprendre à écouter les arbres, à comprendre leur langage et a respecter leur rôle vital dans l'équilibre du vivant. Entre analyse lucide et cri du coeur, Manifeste pour la forêt appelle à une révolution écologique et citoyenne : rendre à la forêt son droit d'exister.