Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Manifeste pour la forêt

Jean-Claude Nouard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jean-Claude Nouard, forestier résistant et militant de terrain, dénonce la dérive d'un système qui sacrifie la vie, la diversité et la beauté de nos forêts au nom du profit. Dans ce texte engagé et lumineux, il révèle les logiques économiques et politiques qui transforment nos massifs en zones de production. Il appelle a réapprendre à écouter les arbres, à comprendre leur langage et a respecter leur rôle vital dans l'équilibre du vivant. Entre analyse lucide et cri du coeur, Manifeste pour la forêt appelle à une révolution écologique et citoyenne : rendre à la forêt son droit d'exister.

Par Jean-Claude Nouard
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Jean-Claude Nouard

Editeur

Editions La Plage

Genre

Biodiversité, nature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manifeste pour la forêt par Jean-Claude Nouard

Commenter ce livre

 

Manifeste pour la forêt

Jean-Claude Nouard

Paru le 15/04/2026

248 pages

Editions La Plage

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383386407
9782383386407
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.