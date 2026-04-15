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#Roman jeunesse

Paloma Pumpkin

François Soutif, Vanessa Simon-Catelin

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L'intrépide Paloma Pumpkin ne rêve que d'une chose : prendre la mer et devenir piratesse ! Alors quand elle découvre une mystérieuse carte au trésor, elle n'hésite pas une seconde et grimpe à bord du Passereau, le navire du redouté capitaine Gaillard. Très vite, elle découvre que derrière les trésors convoités se cache une sombre réalité : celle de femmes et d'hommes réduits en esclavage... Un grand récit d'aventures maritimes en partenariat avec le musée de Honfleur, porté par une héroïne audacieuse, qui lève le voile sur les ombres de l'Histoire.

Par François Soutif, Vanessa Simon-Catelin
Chez Kaléidoscope

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Auteur

François Soutif, Vanessa Simon-Catelin

Editeur

Kaléidoscope

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Paloma Pumpkin

François Soutif, Vanessa Simon-Catelin

Paru le 15/04/2026

80 pages

Kaléidoscope

17,50 €

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