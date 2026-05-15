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La Véloccitanie

Thierry Schiavi, Schiavi T.

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La Véloccitanie (véloroute V84), " itinéraire à petits bonheurs ", est un itinéraire cyclable de 237 km qui propose une alternative à la Véloroute du Canal des deux mers à vélo (V80) pour rallier Naurouze à Béziers. Les " petits bonheurs " ne manqueront pas : beauté et variété des paysages traversés, par les terrains ou la végétation rencontrés, lieux touristiques historiques ou culturels, lieux plus insolites... L'itinéraire en escapades présenté dans ce guide fait 335 km depuis un départ alternatif de Toulouse.

Par Thierry Schiavi, Schiavi T.
Chez Chamina

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Auteur

Thierry Schiavi, Schiavi T.

Editeur

Chamina

Genre

guides cyclotourisme

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La Véloccitanie

Thierry Schiavi, Schiavi T.

Paru le 15/05/2026

Chamina

16,50 €

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