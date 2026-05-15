La Véloccitanie (véloroute V84), " itinéraire à petits bonheurs ", est un itinéraire cyclable de 237 km qui propose une alternative à la Véloroute du Canal des deux mers à vélo (V80) pour rallier Naurouze à Béziers. Les " petits bonheurs " ne manqueront pas : beauté et variété des paysages traversés, par les terrains ou la végétation rencontrés, lieux touristiques historiques ou culturels, lieux plus insolites... L'itinéraire en escapades présenté dans ce guide fait 335 km depuis un départ alternatif de Toulouse.