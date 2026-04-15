Canailles & Couteaux

Il est temps pour Sal de changer d'air : 20 ans après sa rencontre avec Viv, elle décide de la rejoindre à Tuine pour ouvrir une librairie en face de son légendaire café. Le local est beau, le public est au rendez-vous... Seul hic : Sal s'ennuie comme un rat mort. En pleine crise identitaire, et après quelques verres bien dosés, la libraire va se réveiller bien loin de Tuine, en compagnie d'une mercenaire mythique et d'une gobeline chaotique... C'est le début d'un road trip truculent pour ces alliés improbables, en quête d'une nouvelle vie.