Ce livre réunit des textes poétiques, des ré exions en prose et des photographies autour d'un motif central : la trace laissée par les êtres, les choses et le temps. Construit par fragments plutôt que selon un récit linéaire, il explore le quotidien comme un lieu d'empreintes sensibles. Le temps, la mémoire, l'absence, la douleur ou la tendresse y sont abordés comme des expériences incarnées, inscrites dans les corps, les lieux et les gestes ordinaires. Les textes et les images observent ce qui demeure après le passage : objets usés, cicatrices, vestiges urbains, ombres ou silences. La photographie dialogue avec l'écriture en xant des signes discrets, composant une méditation sur la fragilité et la persistance : rien n'est totalement effacé. La dernière partie ouvre la ré exion sur la mort, pensée comme une empreinte laissée aux autres. L'ensemble a rme ainsi que vivre, c'est marquer le monde autant qu'être marqué par lui, et que toute existence laisse une trace, même in me