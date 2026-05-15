Pour Maria et An, deux soeurs orphelines qui vivent seules, vont encore à l'école et n'ont personne pour les aider, les jours de disette ne sont pas rares, et le quotidien est très difficile. En particulier pour Maria qui, afin de protéger sa petite soeur et de subvenir à leurs besoins, lui cache qu'elle doit vendre son corps. Mais à la suite de l'explosion d'une sombre supernova, les deux soeurs s'éveillent à d'étranges pouvoirs surnaturels. Le destin du monde est sur le point de basculer, et des choix décisifs vont s'ouvrir à elles...