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Le Pépère

Emmanuel Moynot

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Votre voisin est un serial killer A Bordeaux, Pépère mène une vie en apparence tranquille. A un détail près : Pépère est un assassin. La première fois, il n'a pas fait exprès : la dame de l'agence immobilière est venue. Elle voulait le virer, raser sa vieille maison décrépite pour y construire un immeuble. Ca ne lui a pas plu à Pépère. Il n'était pas content, il l'a poussée et elle s'est empalée sur le grand portemanteau en fer forgé. Elle a bien mis six heures à crever. Il l'a descendue à la cave et il a creusé. En remontant, il a vu la tache de sang sur le mur. Jamais il ne pourrait retrouver le même motif de papier peint. Ca n'allait plus ressembler à rien, cette entrée... Puis ce fut au tour de la voisine et de la charmante cliente de la poste de subir le même sort. Car Pépère a pris goût au sang. Mais le jour où il croise la route de Vanessa, une punk à chien qui va de vol en racket, rien ne va se passer comme prévu ! Quand elle débarque dans la maison de ce petit vieux aux airs inoffensifs, c'est avec la ferme intention de l'escroquer. Mais tout peut basculer... Quand les bas instincts se réveillent, plus personne n'est à l'abri de finir six pieds sous terre... Inspiré d'un récit court réalisé par Emmanuel Moynot pour un album collectif, ce livre - préfacé par Pascal Rabaté, qui a participé au synopsis - est une pépite d'humour noir qui vous fera sûrement changer de regard sur Monsieur Tout le monde. Emmanuel Moynot, qui aime disséquer la France profonde et les gens qui la peuplent, nous plonge dans une fable aussi cruelle que jubilatoire, livrant un album savoureux à l'humour grinçant.

Par Emmanuel Moynot
Chez Glénat

|

Auteur

Emmanuel Moynot

Editeur

Glénat

Genre

Divers

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Le Pépère

Emmanuel Moynot

Paru le 15/04/2026

80 pages

Glénat

19,00 €

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Scannez le code barre 9782344069318
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