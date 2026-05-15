Enfin arrivée dans l'Ether, la petite troupe se rapproche de Mary, la soeur de Christopher. Mais encore faut-il pouvoir la sauver. Comment faire alors que Morrigan a été enlevée par le terrible Eliagorh ? Christopher arrivera-t-il à utiliser la magie ? Dans un monde où celle-ci est complètement interdite, le danger sera difficile à écarter. Heureusement que l'Ether est aussi peuplé d'alliés... et qu'on y trouve de délicieux beignets aux myrtilles !