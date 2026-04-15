Guerres secrètes

Un héros ordinaire Après le succès des Mystères de la République, Philippe Richelle revient avec une nouvelle série-concept consacrée à l'émergence des services secrets au XXe siècle. Chaque tome explore une opération menée dans l'ombre, le plus souvent au coeur de conflits majeurs : Seconde Guerre mondiale, guerre froide, après-guerre froide ou encore conflit israélo-arabe. Avec un réalisme saisissant, cette série de polars historiques, tous autoconclusifs, dévoile des récits passionnants et met en lumière des personnages hors normes, prêts à tout, souvent au mépris des règles, pour parvenir à leurs fins. Chaque album est illustré par un dessinateur différent et peut être lu indépendamment. 1931. Dans une Allemagne ruinée par la guerre, Hans-Thilo Schmidt, ancien chimiste accepte un poste modeste au ministère de la Défense sans savoir qu'il va bientôt travailler avec une machine révolutionnaire. " Enigma " sert à chiffrer des messages secrets. Alors qu'Enigma devient l'outil stratégique numéro 1 pour le régime nazi, ce discret employé entame une double vie et n'hésite pas à transmettre des informations capitales à l'armée française sous le nom de code Asche ! Entre manipulations, trahisons et jeux d'influence, ce père de famille en apparence fidèle au régime, va devenir la pièce maîtresse d'un affrontement souterrain où le moindre faux pas peut se révéler fatal... Philippe Richelle et Jorge Miguel nous entrainent dans une course contre la montre pleine de rebondissements. Tiré de faits réels, ce premier tomenous offre une plongée haletante dans les coulisses de l'espionnage durant la Seconde guerre mondiale. Dans un récit mêlant trahison et tension historique, ce polar captivant retrace le destin de Hans-Thilo Schmidt, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands espions du XXe siècle.