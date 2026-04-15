Premier volume du roman majeur de Dostoïevski. Le héros, le prince Mychkine, est un être absolument pur à l'image du Christ. Sa compassion à l'endroit de Rogojine ou de la belle Nastassia, sa forme particulière de bonté, ses fréquentes crises d'épilepsie, sa simplicité et sa sincérité s'associent à une forme particulière d'"idiotie" pathologique pour en faire un personnage emblématique de l'univers de Dostoïevski. Nouvelle édition.