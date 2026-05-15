Les petits chats écrivent

Les cahiers d'écriture de la nouvelle collection "Les petits chats" ! En vue de la maîtrise de l'écriture à la fin du CP, ce second cahier propose un entraînement approfondi autour des sons complexes. Chaque lettre ou son rassemble des exercices : - d'écriture, en copie ou en dictée ; - de phonologie (entendre le son et le placer au bon endroit, compter les syllabes, etc.) ; - de reconnaissance visuelle des lettres et des majuscules. Très progressif, le parcours comprend aussi des exercices de compréhension (phrases à relier à des dessins), de grammaire (nom, verbe, genre, etc.), de travail sur le vocabulaire et de production d'écrit. Les crayons-consignes et les nombreuses illustrations permettent à l'enfant de comprendre en autonomie les exercices, même lorsqu'il ne maîtrise pas encore la lecture !