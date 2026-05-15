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Sur les sept mers du monde

Wahl David, Olivier Bonhomme, Boquet Catel

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Ce roman graphique illustre l'odyssée de la recherche marine vue à travers la Flotte océanographique française qui sillonne les mers du monde pour mieux connaître et protéger le plus grand écosystème de la Terre, l'Océan. Un témoignage précieux. Catel & Boquet font le portrait d'Anita Conti, première océanographe française. Damien Roudeau, embarqué à bord du Pourquoi pas, illustre l'observatoire scientifique sur la dorsale médio-atlantique au large des Açores. Isabel del Real, embarque à Marseille et Brest à bord des navires côtiers et met en lumière l'exploration des eaux côtières. Anne Smith, peintre officiel de la Marine et Franck Betermin, racontent la construction du navire Anita Conti à Vigo. Hippolyte illustre la campagne en mer qui a découvert la naissance d'un volcan sous-marin au large de la Réunion. Emmanuel Lepage, peintre officiel de la Marine, a vécu la mise à l'eau du sous-marin Le Nautile, à bord duquel Thomas Pesquet a embarqué au large des côtes nord espagnoles. Olivier Bonhomme imagine ce que seront les navires et les explorations océanographiques du futur. Ses illustrations sont accompagnées des textes de David Wahl. Ce roman graphique est édité en partenariat avec Ifremer.

Par Wahl David, Olivier Bonhomme, Boquet Catel
Chez Ouest-France

|

Auteur

Wahl David, Olivier Bonhomme, Boquet Catel

Editeur

Ouest-France

Genre

Divers

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Sur les sept mers du monde

Wahl David, Olivier Bonhomme, Boquet Catel

Paru le 15/05/2026

120 pages

Ouest-France

25,00 €

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