Les plus beaux textes pour célébrer une union

Comment lui dire : " Je t'aime " ? Comment trouver les mots justes ? Que dire à celles et ceux, amis et famille, qui seront, ce jour tant attendu, les témoins de ce qui nous lie ? L'amour se conjugue à tous les temps et toutes les personnes. Sentiment unique, universel et salvateur, il ne laisse jamais indifférent. Les plus grands écrivains ont cédé à l'envoûtement et saisi leur plume pour décrire cette émotion. Découvrez les plus beaux textes de la Bible et de la littérature dans ce recueil qui vous aidera à exprimer l'intensité de vos sentiments, car ces poèmes et citations disent l'émerveillement, la fièvre et le bonheur d'aimer. Que vous vous mariiez, vous remariiez ou encore que vous vous pacsiez, que la cérémonie soit profane ou sacrée, elle sera célébration de l'amour, tout simplement. Anne Tardy nous présente ici une anthologie des plus beaux textes d'amour écrits par les plus grands auteurs, de saint Augustin à Martin Gray.