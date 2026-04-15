La Rose pourpre et le Lys Tome 1

Faites attention où vous posez les pieds. Gardez toute votre tête ; vous allez en avoir besoin. La ville où je vous emmène est vaste et compliquée, et vous n'y êtes jamais allé. Dans les bas-fonds de Londres, à la fin du xix ? siècle, une jeune fille attend. Elle s'appelle Sugar. C'est une prostituée d'un genre particulier : sa beauté et son intelligence - elle sait lire et écrire, et pratique à merveille l'art de la conversation - semblent la promettre à un destin différent. Elle est remarquée par un riche parfumeur, William Rackham, qui fait d'elle sa maîtresse. S'offre alors à Sugar une vie loin de la misère et de la crasse. Mais ce couple singulier réussira-t-il à braver les interdits et à défier la morale d'une médiocrité petite-bourgeoise ?