Aymon Mallay

Dans une France du XIXe siècle travaillée par les révolutions politiques et sociales, Mallay. architecte catholique et conservateur. a vu dans le patrimoine architectural un élément stabilisateur et un sujet consensuel. Il fut responsable de la restauration, ou plutôt du sauvetage, des grandes églises romanes menacées de l'Auvergne et du Velay dont il se fit rapidement une spécialité. On vient paradoxalement de la redécouvrir récemment comme architecte de prisons à propos de la restauration de la Maison d'arrêt de Riom. Avoir en même temps la passion des églises et des prisons est peu banal. Il s'agit donc d'une figure complexe dont la longue carrière de plus de cinquante ans comme architecte a été accompagnée de publications importantes sur ces deux sujets. Il a restauré quatre cathédrales et une soixantaine d'églises dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, mais aussi la Lozère et le Cantal. Il a défendu la thèse toujours débattue d'une école auvergnate d'art roman. Personnage intelligent, têtu, cabotin, pétri de convictions, travailleur infatigable, illustrateur de génie, Mallay a indubitablement révélé une portion importante du patrimoine auvergnat qu'il a largement contribué à restaurer et promouvoir. Jacques Carré nous livre ici une histoire humaine passionnante, très bien documentée et illustrée, pimentée de nombreuses pointes d'humour sur cet artiste hors du commun.