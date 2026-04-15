"Que Jésus dise donc à ses fidèles exaspérés qu'il a pardonné aux Juifs et qu'ils sont des hommes ! " Ces mots, Zola les écrit dans "Pour les Juifs" , article publié dans Le Figaro le 13 mai 1896. Il y prend position avec un courage rare contre la vague d'antisémitisme qui submerge la France. Deux ans avant J'accuse (annexé dans ce volume), et alors que tout le monde trouvait l'antisémitisme normal, que personne n'y réfléchissait même, Zola s'élève contre la haine orchestrée par Edouard Drumont, auteur de La France juive, et ses partisans - parmi lesquels certains de ses propres amis, tel Alphonse Daudet. Il ne parle pas encore d'Alfred Dreyfus - pour cause, le frère de ce dernier ne commencera sa campagne de réhabilitation que plusieurs mois plus tard -, mais il s'indigne des insultes, des délations, des violences, et dénonce même ce qu'il appelle une traque du monde juif. A ceux qui la mènent et qui font du Juif l'ennemi de l'intérieur, il rétorque : "Et c'est au pilier de l'histoire qu'on les clouera". Il en clouera certains lui-même, deux ans plus tard, en les accusant publiquement dans "J'accuse" , qui demeure un des écrits les plus célèbres de l'histoire politique française. Cette édition exceptionnelle est introduite par Philippe Oriol, spécialiste de l'Affaire Dreyfus qui a publié chez Grasset la correspondance inédite entre Dreyfus et la marquise Arconati (Lettres à la marquise, 2017) et préfacé par un texte de Charles Dreyfus, petit-fils d'Alfred Dreyfus, sur les rapports entre Emile Zola et sa famille.