- Journal spirituel et biblique sur 52 semaines - Développement d'un coeur reconnaissant - Enracinement de la foi dans l'amour et la fidélité de Dieu - Outil bref et pratique Gratitude au quotidien est un guide conçu sur 52 semaines alliant textes bibliques, prières et réflexions personnelles pour enraciner en soi la reconnaissance. Son aspect élégant, sobre et pratique, avec des espaces pour noter ses pensées, permet d'ancrer sa foi dans l'amour et la fidélité de Dieu. La gratitude est un vrai défi, mais elle inspire une foi plus profonde et rayonnante, capable d'encourager les autres. Cet ouvrage est un voyage spirituel vers plus de joie et d'épanouissement.