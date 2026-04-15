Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Apprendre des chimpanzés

Sabrina Krief

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis près de trente ans, Sabrina Krief observe, étudie, et partage la vie des chimpanzés sauvages du parc national de Kibale en Ouganda. Des milliers d'heures d'observations et une moisson de découvertes. Sur la façon dont des chimpanzés orphelins recueillis par les hommes se réadaptent à la vie sauvage. Sur le comportement quotidien des chimpanzés et tout particulièrement la façon dont ils se soignent avec des plantes particulières qu'ils sélectionnent et à partir desquelles elle a pu isoler de nouvelles molécules ayant des propriétés pharmacologiques. Sur les conséquences de la cohabitation entre humains et chimpanzés dans des zones densément peuplées. Une aventure scientifique et humaine exceptionnelle qui nous fait mesurer à quel point les chimpanzés sont proches de nous. Et ont des choses à nous apprendre.

Par Sabrina Krief
Chez Bayard

|

Auteur

Sabrina Krief

Editeur

Bayard

Genre

Mammifères

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre des chimpanzés par Sabrina Krief

Commenter ce livre

 

Apprendre des chimpanzés

Sabrina Krief

Paru le 15/04/2026

82 pages

Bayard

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782227503465
9782227503465
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.