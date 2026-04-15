Apprendre des chimpanzés

Depuis près de trente ans, Sabrina Krief observe, étudie, et partage la vie des chimpanzés sauvages du parc national de Kibale en Ouganda. Des milliers d'heures d'observations et une moisson de découvertes. Sur la façon dont des chimpanzés orphelins recueillis par les hommes se réadaptent à la vie sauvage. Sur le comportement quotidien des chimpanzés et tout particulièrement la façon dont ils se soignent avec des plantes particulières qu'ils sélectionnent et à partir desquelles elle a pu isoler de nouvelles molécules ayant des propriétés pharmacologiques. Sur les conséquences de la cohabitation entre humains et chimpanzés dans des zones densément peuplées. Une aventure scientifique et humaine exceptionnelle qui nous fait mesurer à quel point les chimpanzés sont proches de nous. Et ont des choses à nous apprendre.