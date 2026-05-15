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#Bande dessinée jeunesse

Les survivants des quatre vallées

Raphaël Frémont

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Alors que le camp scout d'été bat son plein, un cataclysme solaire s'abat sur la France, brûlant les installations électriques, les véhicules motorisés et tous ceux qui ont le malheur de s'exposer aux rayons du soleil. Se retrouvant sans chefs, Clovis le CP de la Panthère et Victorien le CP du Caracal vont devoir se débrouiller seuls. Tout n'est plus qu'une question de survie. Ils décident alors rejoindre une petite vallée de la Drôme, où ils pourront se réfugier avec leurs patrouilles. Mais le chaos engendre des ambitieux avides de pouvoir, qui n'aspirent à dominer. Clovis, Victorien et Clémence sauront-ils faire preuve de fraternité et entrer en résistance ? Comme pour les 2 précédents tomes, Raphaël Frémont nous offre un roman d'apprentissage où les valeurs du scoutisme, telles la liberté de discernement, sont des fondamentaux pour le passage à la vie adulte et ses responsabilités.

Par Raphaël Frémont
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

Raphaël Frémont

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les survivants des quatre vallées

Raphaël Frémont

Paru le 15/05/2026

400 pages

Editions du Triomphe

19,90 €

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Scannez le code barre 9782383861409
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