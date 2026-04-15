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Procreator

Luz

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A peine remise d'une épidémie qui a fait chuter la testostérone des hommes, la France doit combattre la baisse de la natalité... Place au réarmement démographique ! Le ministère de la Fertilité peut compter sur le soutien de l'élite économique du pays : Yvon Rebolo met sa chaîne de télé au service de cette noble cause. Pour la famille Boulard, c'est les vacances. Direction La Bamboule ! Jean-Pat fait le deuil de son chien grâce à son drone, Vaness ploie sous sa charge mentale, Jean-Ju répand son désarroi adolescent dans des kilomètres d'essuie-tout, tandis que Jeanne tente d'échapper à l'hystérie collective à l'aide de son journal intime et de sessions de nunchak'chaussettes... La routine, quoi. Mais l'émission de téléréalité Fertiles de France : à la recherche du grand fécond, dont la camionnette fait la tournée des plages pour recueillir la précieuse semence, va bouleverser ce frêle équilibre familial... et national.

Par Luz
Chez Albin Michel

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Auteur

Luz

Editeur

Albin Michel

Genre

Science-fiction

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Procreator

Luz

Paru le 15/04/2026

272 pages

Albin Michel

29,90 €

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