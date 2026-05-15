Vous percevez des personnes, des images, des messages autour de vous ? On dit de vous que vous êtes sensible, empathe, à l'écoute, ouvert d'esprit ? Peut-être êtes-vous médium ? Vous ne savez pas comment comprendre et utiliser ces incroyables capacités ? Mais saviez-vous que la médiumnité s'apprend ? Que vous soyez capable de communiquer avec les défunts ou simplement curieux de vous ouvrir à l'invisible, ce livre est fait pour vous ! Conçu comme un outil bienveillant et accessible, il vous accompagnera tout au long de votre cheminement et de votre pratique : comprendre votre don, explorer votre corps et votre esprit, établir un contact, mener une séance de médiumnité, découvrir les différentes méthodes de communication et les supports de lecture, etc. Grâce à cet ouvrage, visualisation de l'aura, canalisation et clairvoyance n'auront plus de secret pour vous !