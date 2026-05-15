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Médium

Marine Nina Denis

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Vous percevez des personnes, des images, des messages autour de vous ? On dit de vous que vous êtes sensible, empathe, à l'écoute, ouvert d'esprit ? Peut-être êtes-vous médium ? Vous ne savez pas comment comprendre et utiliser ces incroyables capacités ? Mais saviez-vous que la médiumnité s'apprend ? Que vous soyez capable de communiquer avec les défunts ou simplement curieux de vous ouvrir à l'invisible, ce livre est fait pour vous ! Conçu comme un outil bienveillant et accessible, il vous accompagnera tout au long de votre cheminement et de votre pratique : comprendre votre don, explorer votre corps et votre esprit, établir un contact, mener une séance de médiumnité, découvrir les différentes méthodes de communication et les supports de lecture, etc. Grâce à cet ouvrage, visualisation de l'aura, canalisation et clairvoyance n'auront plus de secret pour vous !

Par Marine Nina Denis
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Marine Nina Denis

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Spiritisme

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Médium

Marine Nina Denis

Paru le 15/05/2026

144 pages

Secret d'étoiles

17,95 €

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