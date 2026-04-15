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#Bande dessinée jeunesse

L'aventure étonnante (et même franchement époustouflante) d'Adélaïde Barbencieux en Chine

Jean-Michel Payet

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Avril 1935, France. Depuis le décès de sa mère et la disparition de son père au fin fond de la Chine, Adélaïde a grandi entourée du personnel de maison et de son grand-oncle. Elle a 14 ans quand, à la mort de celui-ci, les services sociaux viennent la chercher : elle doit quitter le domaine de son enfance pour intégrer un orphelinat d'Etat. Pour échapper à ce sort, elle n'a qu'une solution : apporter la preuve que son père est toujours en vie. La découverte d'une lettre étrange la met sur une piste. Accompagnée de Cornélius, le jardinier de la famille, Adélaïde se lance dans une aventure qui la mènera de l'Allemagne nazie jusqu'en terre de Chine, un pays en pleine révolution, où elle ne connait rien ni personne. Elle va y découvrir les secrets que sa famille a gardé enfouis, et qui vont totalement bouleverser sa vie.

Par Jean-Michel Payet
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Jean-Michel Payet

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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L'aventure étonnante (et même franchement époustouflante) d'Adélaïde Barbencieux en Chine

Jean-Michel Payet

Paru le 15/04/2026

288 pages

L'Ecole des Loisirs

16,00 €

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