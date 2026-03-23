Français Les petits fondamentaux

Pour une utilisation en collège, lycée pro ou CFA40 fiches pour maîtriser les indispensables du français : grammaire, orthographe, conjugaison, lexique, méthodologie de lecture et d'écriture. - Une fiche = un point de langue dans un univers attractif pour motiver l'élève et incarner la notion. Exemples d'univers : - L'amour : Dom Juan, la Dark Romance, Roméo & Juliette (W, Shakespeare)... - La littérature : Dom Juan, Antigone, Les Misérables (V. Hugo)... - La pop culture : Hunger Games (S. Collins), Le Trône de fer (George R. R. Martin)... - Le quotidien : les jeux vidéos, Greta Thunberg et l'environnement... - Les indémodables : Astérix (Goscinny & Uderzo), Arsène lupin (M. Leblanc) - Des règles systématiques et visuelles. - Des astuces et les gestes du grammairien pour développer les stratégies gagnantes des élèves. - 200 exercices progressifs pour s'entraîner. - Un système d'autoévaluation ludique pour pouvoir revenir sur les notions moins bien maîtriséesUn carnet utilisable durant les heures de consolidation et de remédiation, en demi-groupe ou en classe entière, mais aussi à la maison !