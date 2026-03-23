La dernière porte

Victime d'un étrange accident, une inconnue se réveille dans une chambre d'hôpital. Sa mémoire s'est fondue dans l'oubli et rien ne permet de l'identifier. Combative, elle part à la recherche de son passé, ignorant que des ennemis redoutables la pistent. Ribas, commandant à la PJ de Marseille, mène l'enquête. Une clé USB serait en possession de notre amnésique qui n'en garde aucun souvenir... Une course folle s'engage, où le monde des affaires s'entrecroise avec celui de la politique. La pègre n'est pas en reste avec les dangereux V Zakone, venus des pays de l'Est. Où se trouve cette clé et que contient-elle ?