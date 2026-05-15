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L'aquagym de Leslie

Dorothée Jost, Leslie Bedos

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80 exercices illustrés, faciles à reproduire en solo (ou avec des amis) pour remodeler votre silhouette et conserver un corps tonique. Des mouvements à associer comme vous voulez, en piochant dans les 2 h 50 de cours qui vous sont proposées. L'aquagym de Leslie, le premier livre 100 % waterproof, qui peut même tomber dans l'eau sans faire de drame. Vous n'allez plus pouvoir vous en passer... Et cette fois-ci, pas d'excuse. Foncez à la piscine ! Leslie Bedos a très vite été remarquée pour ses reportages sur France Inter, ses chroniques, ses caméras cachées pour la télévision et ses interviews ou ses billets d'humeur pour différents journaux. Depuis quelques années, elle est écrivain (La gauchère, Dico Perso et Tombée sur la tête) et réalisatrice de films documentaires.

Par Dorothée Jost, Leslie Bedos
Chez Mango Editions

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Auteur

Dorothée Jost, Leslie Bedos

Editeur

Mango Editions

Genre

Garder la forme

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L'aquagym de Leslie

Dorothée Jost, Leslie Bedos

Paru le 15/05/2026

30 pages

Mango Editions

17,95 €

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Scannez le code barre 9782317041693
9782317041693
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