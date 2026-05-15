80 exercices illustrés, faciles à reproduire en solo (ou avec des amis) pour remodeler votre silhouette et conserver un corps tonique. Des mouvements à associer comme vous voulez, en piochant dans les 2 h 50 de cours qui vous sont proposées. L'aquagym de Leslie, le premier livre 100 % waterproof, qui peut même tomber dans l'eau sans faire de drame. Vous n'allez plus pouvoir vous en passer... Et cette fois-ci, pas d'excuse. Foncez à la piscine ! Leslie Bedos a très vite été remarquée pour ses reportages sur France Inter, ses chroniques, ses caméras cachées pour la télévision et ses interviews ou ses billets d'humeur pour différents journaux. Depuis quelques années, elle est écrivain (La gauchère, Dico Perso et Tombée sur la tête) et réalisatrice de films documentaires.