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#Roman francophone

Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes

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A la cour du roi Arthur, les festivités sont troublées par un terrible événement : la reine Guenièvre a été capturée. Lancelot, l'un des plus remarquables chevaliers de la Table ronde, s'élance alors à la poursuite de son ravisseur. Mais s'il honore son devoir à l'égard de son roi, le jeune homme est avant tout guidé par un amour défendu... TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale PARCOURS GENERAL + TECHNOLOGIQUE - Analyse des parcours - Le parcours dans l'oeuvre - Groupement de 3 textes : les personnages de roman face à leurs idéaux amoureux - Histoire des arts VERS LE BAC - 5 explications linéaires guidées - Sujets de dissertation et de commentaire guidés - Parler de l'oeuvre en entretien CAHIER PHOTOS.

Par Chrétien de Troyes
Chez Flammarion

|

Auteur

Chrétien de Troyes

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

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Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes trad. Jean-Claude Aubailly

Paru le 15/04/2026

448 pages

Flammarion

3,90 €

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Scannez le code barre 9782080511782
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