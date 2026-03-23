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De la Grèce mythique à l'Occident en délire

Hassen Bennoui

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L'histoire de la Grèce, et plus largement l'histoire occidentale, a été façonnée durant la période coloniale pour justifier le colonialisme et le racisme. Les Grecs étaient présentés comme une "race supérieure" , colonisatrice et civilisatrice, imposant leur héritage à d'autres peuples. Mais en explorant les dictionnaires, Hassen Bennoui a décelé des incohérences : la Grèce n'a jamais été un Etat unifié et la véritable identité des savants et philosophes dits "grecs" lui est apparue floue. A travers une analyse des mentalités occidentales, il met en lumière un paradoxe : d'un côté, une certitude affirmée de supériorité, et, de l'autre, une profonde inquiétude et remise en question. Selon Bennoui, l'Europe n'est pas la fille de Zeus, mais celle de son père phénicien. Et si l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée cachait encore d'autres vérités oubliées ?

Par Hassen Bennoui
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Hassen Bennoui

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire antique

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De la Grèce mythique à l'Occident en délire

Hassen Bennoui

Paru le 23/03/2026

100 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791042298128
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