De la Grèce mythique à l'Occident en délire

L'histoire de la Grèce, et plus largement l'histoire occidentale, a été façonnée durant la période coloniale pour justifier le colonialisme et le racisme. Les Grecs étaient présentés comme une "race supérieure" , colonisatrice et civilisatrice, imposant leur héritage à d'autres peuples. Mais en explorant les dictionnaires, Hassen Bennoui a décelé des incohérences : la Grèce n'a jamais été un Etat unifié et la véritable identité des savants et philosophes dits "grecs" lui est apparue floue. A travers une analyse des mentalités occidentales, il met en lumière un paradoxe : d'un côté, une certitude affirmée de supériorité, et, de l'autre, une profonde inquiétude et remise en question. Selon Bennoui, l'Europe n'est pas la fille de Zeus, mais celle de son père phénicien. Et si l'histoire telle qu'on nous l'a enseignée cachait encore d'autres vérités oubliées ?